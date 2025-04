@Famimax, je t'ai plagié pour la bonne cause. Il n'y a pas Cubisoft qui agit de la sorte, il y a pire ailleurs.



2K Games : alors que je reprenais ma partie de Mafia (no)Definitive Edition, 2 mois plus tard, soit en ce mois d'avril, je reçois cet avertissement que la licence qui m'est accordée pour jouer à jeu n'est pas définitive... bref, j'ai lu en diagonale.



Donc l'éditeur peut affiner ses conditions de vente et d'utilisation après achat ? LOL.

J'ai refusé : heureusement pour eux, le jeu s'est chargé quand même.





Et j'entends dire "vive le démat' !" (oui mais pas à tout prix) Les pratiques douteuses des éditeurs poussent au piratage.