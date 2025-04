Jeux Video

Voilà, tout est dans le titre, ça rejoint les précédentes rumeurs et Grubb appuie bien que TESIV Oblivion - Remake sortira en shadow-drop, et ce mois-ci.Mais moi je sais pas, y a un truc qui m'échappe.D'où tu shadow-drop le remake d'un tel monument ?Et surtout d'où tu le shadow-drop "maintenant" ?Encore ça aurait été le mois dernier pour l'anniversaire (19 ans en plus, même pas un chiffre rond), mouais bon, j'aurais quand même trouvé ça foireux.Mais là d'un coup, visiblement sans conférence, comme si on parlait d'un truc à la con façon Knack Remake. Et encore, Sony nous aurait foutu 10 minutes de State of Play sur sa gueule.Je pige pas le move.A moins que le remake (sous UE5 avec diverses améliorations) soit tellement foireux que Xbox/Bethesda souhaite pas s'attarder sur le sujet trop longtemps, c'est ça ma crainte en fait.