Jeux Video

"CONCEPT" j'ai bien dit donc faut juste imaginer, mais on dirait un mélange de Shantae et Kameo.Alors perso pas vraiment ce que j'attends de Retro mais de toute façon, on en saura probablement jamais plus.Et pour les curieux, le lien Youtube du Ridge Racer également annulé par Bandai Namco Singapour :Par contre, le LEGO Civilization (annulé aussi) faisant parti du "devkit leak", on verra rien : plusieurs tentatives ont été faites mais ça crash dès le menu.