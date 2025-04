Etant donner que les jeux sont passer de 70 à 80 trouvez-vous une raison valable?On parle d'inflation et d'augmentation du coût de développement pour justifié la hausse de prix...Même Mario Kart WT à 90 euros en physique, pouvez-vous le justifié?Je demande quand même chacun à le droit d'avoir son avisPS : je parle bien entendu du prix officiel de Nintendo^^

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2025 at 04:52 PM by ouroboros4