Bon on est d'accord la pluie on aime pas ça la plupart du temps mais dans les jeux vidéos c'est différent, ça apporte vraiment une ambiance, une atmosphère etc voici donc un top en vrac de 20 niveaux sous la pluie que j'ai vraiment aimé dans les jeux vidéos, et il ya un peu de tout !20)- Le jeu King Kong a un niveau sous la pluie que j'ai vraiment aimé pour le coup, c'est celui où on découvre pour la première fois le tyrannosaure, appelé V Rex dans le jeu. Une ambiance à la Jurassic Park, avec en plus un T Rex hyper bien foutu pour l'époque, juste un régal !19)- En arrivant sur New Donk City ou Pays des Gratte Ciel, Mario découvre une ville menaçante sous une pluie battante. J'ai adoré ce niveau avec le boss chenille électrique chelou là, la pluie était super bien fait en plus pour un jeu Mario, avec de vrai effets de ruissellement etc... Après, il fera grand soleil une fois l'ennemi vaincu, ce qui fait qu'on en profite pas longtemps de ce décors pluvieux.18 )- Après la mort du père de Ike, le château se retrouve assiégé par les troupes de Daien. Il faudra tenir coûte que coûte. Ce niveau m'a marqué car c'est probablement un des plus difficiles du jeu, et cette pluie et cette ambiance tristoune fonctionne extrêmement bien vu le contexte de deuil dont Ike et sa soeur font face.17)- Le commissariat est pris d'assaut par une armée de zombies, pas super la première journée de boulot pour notre ami Leon. L'ambiance est digne d'un film d'horreur, bon par contre il pleut uniquement à l'extérieur du commissariat logique, mais vu comment ça participe grave à l'ambiance, je le met dans mon top.16)- Le niveau final du DLC The Old Hunter et un environnement qui change radicalement de ce qu'on a l'habitude de voir dans Bloodborne, notamment ces cathédrale. Le village est plongée dans la pénombre et où la pluie semble infinie. Une ambiance absolument impeccable ou tout espoir semble perdu. Pour finir sur un combat de boss mémorable mais néanmoins ardu, le redoutable Orphelin de Kos !15)- Le prologue de Cod Modern Warfare donne le ton. Sous une pluie torrentielle, il faudra infiltrer un cargo à la recherche de documents important. Mais l'infiltration sera de courte durée car le navire sombrera et il faudra très vite se tirer dans une phase d'action digne des films de Michael Bay !14)- Kratos devra se frayer un chemin dans un décors époustouflant et vu que le dieu du soleil n'est plus, une pluie et des orages menaçant s'abattent sur le monde. Kratos ayant déclenché un véritable cataclysme, il faudra malgré tout tenter de rattraper Hermès qui ne fait que nous narguer et le faire taire une bonne fois pour toute. C'est l'un des niveaux les plus incroyable de ce jeu assurément.13)- Le dernier niveau du 4 ème monde. Les esprits se sont déchaînés et ont libérés une véritable tempête et orages un peu partout. En plus de voir apparaître les gouttes sur l'écran de la télé, le niveau est absolument génialissime, même si se passant quand même une bonne partie dans l'espèce de tour blanche. On a néanmoins le passage avec la prune qu'il faut faire aller sur les plate-formes sans la faire tomber dans l'eau.12)- Pas de donjon de l'eau dans Wind Waker mais une malédiction causé par Ganondorf qui fait s'abattre sur les mers d'Hyrule une nuit et une pluie sans fin. Arpenter la mer dans des conditions météologiques pareil n'enchante pas des masses mais pas le choix pour Link qui doit arrêter tout ce bordel. L'océan sera déchaîné et très dangereux, des cyclones feront leur apparition. Même la splendide musique quand on est sur l'eau sera modifiée et aura un thème bien plus sombre et menaçant.11)- Un jeu récent dans ce top quand même. Le tout premier niveau de Stellar Blade que j'ai vraiment beaucoup aimé. Sous une ville dévastée, à l'abandon, Eve arpentera les ruines de cette ville pour essayer de trouver le Naytiba Alpha. La petite mélodie qui nous accompagne tout le long est fort sympathique bien qu'un peu répétitive à force, mais le meilleur moment reste quand même le super combat de boss contre Abaddon et où la pluie dégénère vraiment, éclair en prime.Voilà pour cette première partie, la suite très bientôt !