Après des années à vouloir tester la série sans jamais me lancer, Atelier Yumia fut enfin l’occasion de franchir le pas. En résulte un première expérience assez mitigée malgré une ambiance fort sympathique.Fait sur PS5.- Superbes environnements- Personnages attachants- OST de qualité- Histoire simple, mais efficace- Net et fluide sur PS5- Bonne durée de vie (30/40 heures)- Traduit en français- Système de combat peu intéressant- Aucun challenge en normal- Très peu de boss- Pas de postgame, de donjon, de boss secret…- Activités sur la map encore moins variés que Forspoken- Système de construction inutile- Quelques bugsLe jeu n’est pas graphiquement au niveau pour un jeu sur PS5 en 2025, mais les environnements sont artistiquement très réussis et c’est un vrai plaisir de les explorer dans un 60fps qui ne bouge pas 99% du temps. Les personnages principaux se révèlent attachants malgré un charadesign assez classique, néanmoins les méchants, aussi stylés soit-ils, manquent de profondeur et sont sous-utilisés.L’OST, même si elle n’atteint pas ce que j’ai pu entendre sur un Ryza ou sur des anciens opus, est de grande qualité et proposes plusieurs chansons. L’histoire reste assez simple, mais se laisse suivre, d’autant plus que cet épisode est en français, chose rare dans la saga et agréable à avoir quand on part pour les 30/40 heures de jeu.Niveaux défauts, le système de combat bourrin digne d’un jeu mobile devient vite ennuyeux, sans compter qu’il n’y a aucun challenge en normal et je ne suis pas sur que dans les modes plus élevés cela devienne plus intéressant. On aurait pu compter sur les boss pour avoir un peu de tactique, mais ce ne sont pas eux qui relèveront le niveau, surtout vu leur faible quantité pour le genre (5/6 ?). D’ailleurs il n’y a même pas de boss optionnels, ni de post game, ni même de véritable donjon a part a la fin (si on peut appeler ça un donjon...).La map du jeu a beau être très réussie, dommage que les activités ne suivent pas. Tirer sur des sphères ou des loupiottes pour desceller des coffres et activer des stèles pendant 40 heures, Forspoken s’est fait détruire pour moins que ça. On a aussi un système de construction très poussé qui sert quasi à rien, why ? Pour finir il y a quelques bugs (PNJ/ennemis qui volent, personnages en combat qui deviennent invisibles ou encore la camera qui se met à sauter).