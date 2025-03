Jeux Video

Me suis jamais attardé sur le sujet et en checkant Google, impossible de trouver la réponse donc je tente ici parmi l'élite du peupleAlors voilà, dans le cas Xbox Series :J'ai le Game Pass sur ma console, et je suis évidemment compte principal. Ma moitié a son compte en secondaire et profite de mon Game Pass pour Diablo IV.La question : si elle veut jouer à l'extension, est-ce qu'elle peut l'acheter avec son compte à elle ou est-ce obligatoirement moi qui doit la prendre vu que c'est techniquement moi qui a le jeu ?J'espère avoir été clair