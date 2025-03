Le réalisateur du film live Saint seiya a récemment confirmé dans un interview qu'un projet de suite au film sous forme de série TV serait en discussion suite au gros succès du film en streaming (top 10 mondial ce mois çi sur Amazon, top 200 annuel sur Netflix et les 2 meilleure année de la licence commercfiallement depuis Hades Sanctuary en 2002).



Le streaming ayant prouvé que c'est un format qui convient mieux à la licence et le réalisateur ayant l'habitude du format série TV (il est producteur de the Witcher), il voudrait continuer en serie, d'autant plus que ça permettrait de faciliter la narration.



Il a aussi confirmé que le projet avait le soutien total de Kurumada qui a aimé le film et que si les discussion aboutisse pour lancer la suite, il ne s'y opposera pas.



Il est aussi revenu sur plusieurs point à propos du film nottament les grosses coupe de budget (le film étant passé de 60 millions de dollars à 20/25) à cause du covid qui ont empeché l'équipe de faire ce qu'elle voulait. (on sait nottament que si Seiya n'a pas passé sa jeunesse en grèce à s'entrainer, c'est à cause de coupe de budget, idem pour les autres bronze 5 qui aurait put etre là au moins pour un role mineur)



Si l'occasion se présentait, il aimerait d'ailleurs tourner pas mal de scene et en retourner d'autre pour completer et modifier certains point du film pour faire quelque chose correspondant plus à sa vision



C'est Kurumada qui a voulu que Seiya n'obtienne pas directement son armure mais une forme imparfaite et a poussé l'équipe a aller vers le design d'armure du film (il voulait aussi un design qui face davantage armure ancienne que celle du manga et de la série qui font trop moderne pour des V1 sensé venir d'une autre époque).

Si suite il y a, les armure seront plus proche de celle du manga et de la série TV, ça a toujours été le plan, faire des armures evolutive au fil des destruction



Le gros des changement dans l'histoire ont été fait pour ne pas faire de tournoi qui aurait pris la moitié du film



Si le film ne montre pas Kido mourir, c'est que Sean Bean a refusé de tourner la scene ne voulant pas que son personnage meurt, il a donc été decidé de rendre le futur de Kido incertain.