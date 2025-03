Nous avons entrepris de créer le jeu de nos rêves, un projet passionné construit par une petite équipe de fanatiques de RPG, d'artistes, de musiciens et d'amis. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Notre objectif est de peaufiner chaque détail avant de vous le remettre.



Il y a déjà eu tant de choses à célébrer au cours de ce voyage, mais les plus grands moments sont encore à venir. Nous sommes impatients de vous voir découvrir pour la première fois notre histoire, nos personnages, notre musique et notre gameplay.



Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien.



Demain arrive.

Le 24 avril sur PS5, Xbox Series et Pc.