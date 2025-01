Une fois par an, la Peintresse se réveille. Sur son Monolithe, elle peint son nombre maudit.

Et tous ceux de cet âge partent en fumée. Année après année, ce nombre diminue et nous sommes toujours plus nombreux à être effacés.

Demain, elle se réveillera pour peindre « 33 » . Et demain, nous partirons pour notre ultime mission : éliminer la Peintresse, pour que plus jamais elle ne peigne la mort.



« Demain viendra »

Origine du projet , personnages loufoques et un mot sur l’exploration

Fondé en 2020, Sandfall Interactive est un nouveau studio français basé à Montpellier. En mettant l’accent sur les expériences solo, le studio est composé d’une petite équipe indépendante qui veut proposer des histoires incroyables dans des univers fantastiques avec des personnages réalistes et intrigants, tout en gardant en tête une certaine créativité.

Leur premier jeu Clair Obscur Expedition 33 , est publié par Kepler Interactive, un éditeur et développeur de jeux mondial fondé sur un modèle de copropriété unique.

Guillaume Broche , directeur créatif et cofondateur de Sandfall Interactive :



« Je voulais créer un JRPG avec du combat au tour par tour, car j’ai grandi avec, mais en profitant des avancées techniques pour redéfinir le genre, le tout dans un monde captivant.»

Afin de concevoir ce titre, Guillaume Broche a reçu l'assistance du programmeur Tom Guillermin, qui a rapidement développé des prototypes d'un système de jeu en temps réel combinant attaque et défense en tour par tour. En faisant plusieurs tests, les développeurs se sont rendu compte que c’était « fun et exigeant » Et en organisant quelques play test , les développeurs ont pu redéfinir l’équilibrage du jeu qui était un poil trop frustrant, ils ont réussi à développer une approche qui rend le jeu suffisamment amusant pour chacun, sans négliger le challenge pour les joueurs les plus chevronnés.

Les différents aspects du gameplay ont suscité de nombreuses idées, et François Meurisse, cofondateur et directeur de production , a révélé une vision créative particulièrement puissante qui est essentiellement composé de trois éléments important à savoir « une histoire émouvante » , « un gameplay qui actualise nos classiques favoris » « et un monde original , magnifique et immersif »

Jennifer Svedberg-Yen , scénariste en chef et doubleuse



« Chaque grand RPG a une histoire captivante. Avec Guillaume , on a bossé sur l’histoire pendant 4 ans. Avec Guillaume , on savait qu’on ne voulait pas d’un banal « le bien contre le mal ». On s’intéressait aux gens qui ont des défauts , mais qui tiennent les uns aux autres. Il y a des conflits, car ils ont un avis différent sur ce qui doit être fait. Nous voulions une histoire sombre et mature , avec des personnages réalistes , qui ont de l’expérience. Le cœur du récit , c’est de surmonter une menace grave , tout en luttant contre la perte et le chagrin. Cela définit les relations des personnages , vis-à-vis des autres et d’eux-mêmes.»

Pour antan , tout n’est pas tout sombre , la preuve avec le personnage de Monoco l'un des rares Gestrals à parler la langue humaine et malgré sa soif de sang, il a adopté un comportement d’érudit. Bien que les Gestrals ne soient pas touchés par la Peintresse, la perspective du combat incite Monoco à rejoindre l'expédition. Après avoir vaincu un ennemi, il peut se transformer en lui et libère ses compétences au combat, avec des améliorations uniques générées par sa roue bestiale.

Le dernier trailer présente aussi le personnage d’Esquie (interprété par Maxence Cazorla), un être mythique et puissant capable de s'élever dans les cieux et de plonger dans les profondeurs de la mer. Les légendes disent aussi qu'il est paresseux.

Nicolas Maxson Francombe , directeur artistique :



« J’ai eu l’idée de Monoco. Un corps simiesque , des poils blanc et un masque plat rouge et noir. Pour Esquie , il nous fallait un destrier câlin pour nous mener partout. J’ai tout de suite pensé à un ballon gonflable géant et à des oreillers victoriens aux motifs complexes »

La carte du monde entièrement en 3d permet d'explorer une grande variété de lieux et de découvrir des secrets tout en essayant de vaincre la Peintresse. Outre les zones de niveau comme l'ancien sanctuaire et le village de Gestral, la carte du monde regorge de curiosités cachées à explorer et d'endroits uniques. Ces endroits proposent des combats optionnels assez difficiles et des quêtes secondaires, vous donnant l’occasion de tester vos compétences et de vous plonger dans les mécanismes du jeu.

Vous pourrez également établir un camp sur la carte , où vous pourrez améliorer vos armes et peaufiner vos constructions, voir même écouter la magnifique musique originale du jeu sur un tourne-disque intégré, et discuter avec vos coéquipiers pour en savoir plus sur leur histoire et leurs motivations.

Nouvelles pistes d’OST et Concept art

Clair Obscur Expédition 33

Nécessitant 4 ans de développement ,sortira le 24 avril sur Ps5 , Xbox Series et Pc.