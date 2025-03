L'embargo sur AC Shadows se lève aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce jeu est excellent.



Franchement, je ne suis pas plus fan de la série que ça. Je reconnais sa qualité globale et j'ai apprécié en parcourir quelques uns quand j'ai pu, tous achetés en solde à moins de 20€.



Eh bien Shadows m'a vraiment accroché par sa technique, ses idées de gameplay et son univers japonais.



Je l'ai fait sur PS5 pro donc je ne peux pas trop dire ce que ça vaut sur la console de base. Mais j'ai tellement kiffé les graphismes que je compte me le prendre sur PC pour faire chauffer mon matos (9800x3d / 5080). On en est là.



L'histoire est assez accrocheuse, couvre bien les grandes dates de la période explorée, avec quelques petites entorses à l'occasion. Comme d'hab pour un AC, quoi.

Et les sites donnés à voir sont Grandioses Sérieusement! Si jamais vous avait été au Japon, vous serez encore plus bluffés. La topographie typique du japon permet une certaine mise en scène de l'environnement que les artistes n'ont pas manqué d'exploiter.



Bref : Je vous conseille de surveiller les tests qui arrivent dans la journée.