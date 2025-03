17H00

Événements de la semaine



Silent Hill Transmission

Date : Jeudi/Vendredi 13-14 Mars / 00H00

Nippon Ichi Software UNTITLED

Date : Vendredi 14 Mars / 12H00

(Éditeur pour des jeux "indé")De nouvelles révélations pour Lost Skies et Monaco 2.Une « annonce passionnante » pour le prochain jeu de rôle, Threads of Time.Les dernières mises à jour de On Your Tail et de Wizard of Legend II.Deux jeux inédit.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------