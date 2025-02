En deux mots, selon Jeff Grubb.- Une annonce God of War aura lieu en mars.- Dans le cadre des 20 ans de la franchise.- Ce sera de l'ordre du remaster (terme assez vague aujourd'hui)On est tous là à penser à la trilogie grecque mais...God of War 2018 Remaster, ils en sont capables

posted the 02/22/2025 at 04:35 PM by shanks