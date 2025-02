KaserOrphelin de guerre né dans un bidonville, Kaser a élevé seul sa jeune sœur Louisa avant de devenir un membre important de Lueur, un groupe de Résistants.Fort et dévoué, Kaser refuse d'être considéré comme un héros, et il ressent le poids de ceux qui dépendent de ses compétences et de son don du commandement.Infatigable dans sa lutte contre l'oppression, il combat pour ceux qui ne peuvent se défendre, porté par le désir inébranlable de sauver son foyer contre le règne cruel des tyrans.Alors que sa sœur bien-aimée est en danger, il cherche à se venger d'Aramon et des envahisseurs kenostrix.ArenaArena était autrefois un puissant guerrier draconique. Il dégage une aura de commandement et d'autorité qui impose le respect.C'est en observant la profondeur de l'amour et de l'empathie des hommes qu'il a réalisé que l'humanité n'était pas l'espèce maléfique qu'il a toujours cru.Arena est aujourd'hui hanté par le souvenir de ses actions passées, lors de la conquête de mondes innocents aux côtés de ses frères kenostrix. Son avenir est obscur et ses motivations restent incertaines.Sous son allure puissante et dominante existe une âme sage et compatissante, capable d'offrir aide et conseils à ceux qui en ont le plus besoin. Son humour pince-sans-rire perdure dans les situations les plus dangereuses.LouisaLa jeune et douce sœur de Kaser s'inquiète toujours du bien-être des autres et elle est prête à faire ce qu'il faut pour protéger ses amis et sa famille.Grandir dans un bidonville a marqué l'adolescente et a forgé son caractère. Elle a développé de la loyauté et de l'empathie pour sa communauté, qui souffre depuis longtemps sous la poigne brutale de l'Empire.En dépit des inquiétudes excessivement protectrices de son grand frère, Louisa s'est engagée dans le groupe de Résistance Lueur, déterminée à améliorer la vie pour tous dans le bidonville.Son authentique compassion, son respect et sa gentillesse lui ont valu la gratitude des citoyens.ZanaDirigeante-née aux extraordinaires capacités surnaturelles, Zana s'est engagée dans Lueur en comprenant la nature violente et la puissance excessive de l'Empire.Elle est aujourd'hui un membre vital de l'organisation. Elle cherche sans cesse à s'améliorer et parvient à cumuler force, calme et contrôle émotionnel, même face à une adversité redoutable.Préférant travailler seule, Zana tient souvent les autres à distance, ce qui lui donne l'air froide et distante. Elle réfléchit toujours avant d'agir.AramonL'impitoyable commandant des Kenostrix a été emprisonné dans des dimensions alternatives pendant un millénaire – mais il est en train d'exécuter un plan d'évasion méticuleux qui menace d'avoir des conséquences catastrophiques.Ravagé par l'obsession de dominer tout ce qui vit, il a l'intention de s'emparer du Nexus vital de la planète, ce qui lui offrirait une puissance sans limite.Sa vengeance contre ceux qui l'ont emprisonné sera rapide, brutale et sans pitié. Elle ne laissera que des ruines dans son sillage.Manipulateur, narcissique et arrogant, il n'a que mépris pour les autres. Il est convaincu que l'heure de son règne absolu est arrivée.VictorNoble dirigeant de l'Ordre sacré, lié par la promesse solennelle de protéger les faibles et les innocents, Victor incarne les vertus des vrais héros.Sa loyauté inflexible envers l'Empire le soutient, ainsi que sa foi dans la vision impériale d'un avenir brillant et plus prospère.Parangon d'honneur, d'intégrité et de courage, Victor n'a pas peur d'affronter les vérités dérangeantes pour le bien du pays, du peuple et de l'Empire qu'il aime tant.