(L'image c'est juste pour faire jolie)C'est à la fin de la bêta de Elden Ring Nightreign que Fromsoftware a demandé via un sondage si les joueurs avaient aimés Bloodborne et si ils voulaient avoir une suite !Bon, la question est un peu conne puisque ça fait des années que les fans de Bloodborne sont demandeurs pour un simple remaster alors une suite, n'en parlons pas x)Un espoir de voir Bloodborne 2 arriver un jour... ?L'avenir nous le dira !

posted the 02/18/2025 at 01:20 PM by mrpopulus