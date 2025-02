Dans le dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly, le très fiable Tom Henderson a fait savoir que le prochain God of War pourrait être dévoilé lors du PlayStation State of Play de la semaine prochaine (il "confirme" que c'est pour jeudi) et que, selon les informations qu'il a, le jeu ne devrait pas se dérouler en Égypte mais... en Grèce, avec un jeune Kratos.Il ne sait pas vraiment si c'est un nouveau reboot (?), la fameuse compilation au format remaster pour redécouvrir la saga ou une préquelle du soft reboot de 2018.Son acolyte Grant Taylor-Hill en a profité pour dire qu'il connaissait un des jeux qui seront présentés lors du State of Play. Il s'agit d'une nouvelle licence développée par un nouveau studio. Il semble très excité à l'idée que les joueurs puissent la découvrir, car il a eu la chance de la voir à la Gamescom en behind closed doors, et c'était quelque chose de très impressionnant.