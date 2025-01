Alors l'info est peut-être déjà passée car tirée d'une vidéo fournie par Mark Darrah lui-même (ancienne pointure de Bioware) qui il y a quelques semaines ne l'a fourni qu'à ses abonnés, avant de la rendre publique aujourd'hui.Donc l'homme révèle que :- Le prochain Mass Effect en était encore au stade de la pré-production en novembre dernier.- Ceci lié au fait que depuis un moment, Bioware ne se consacre qu'à un seul projet à la fois.- D'ailleurs ironiquement, dans les dernières étapes du développement de Dragon Age Veilguard, le chantier de Mass Effect ne pouvant être lancé, plusieurs employés de Bioware sont partis aider d'autres équipes chez EA vu qu'ils n'avaient rien d'autres à faire.Bon, je pense qu'on ne le verra pas avant la Next GenComme les prochains projets de Sony Bend et Bluepoint d'ailleurs.On se dira d'ailleurs qu'après les ventes moyennes (sans être mauvaises) de Dragon Age Veilguard, le chantier Mass Effect peut tout à fait être rebooté vu qu'il n'y a pas encore grand-chose.

posted the 01/21/2025 at 02:43 PM by shanks