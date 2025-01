L'insider eXtas1s fait savoir dans une vidéo qu'il est « sûr à 95% » de connaître le 4ème jeu qui sera annoncé lors du Xbox Developer Direct.Selon lui cela se joue entre un nouveau Ninja Gaiden, le remake de Persona 4, le remake de Final Fantasy IX ou un nouveau Tales of Game.Il réfute la rumeur de Persona 6.

posted the 01/15/2025 at 02:48 PM by altendorf