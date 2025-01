Jeux Vidéos

Voilà pour expliquer l'idée...



Vous vous rappelez du Lock On système introduit par Sega avec Sonic 3 & Knuckles en ayant les deux jeux on pouvait alors profiter de l'expérience complète en profitant de toute les zones et power up du jeu.



Je me demande si c'est possible de réintroduire ce concept avec nos jeux modernes ?



Maintenant quand on lance un jeu on doit l'installer sur la console par exemple prenons Zero Dawn et Breath of the Wild imaginons qu'on a installé les deux jeux sur notre console alors leur suite Forbidden West et Tears of the Kingdom on peut alors profiter de l'expérience complète.



Imaginez vous avez votre Waterwing de FW et vous vous rendez dans les terres Banuk de Zero Dawn ou alors vous avez la Master Cycle Zero et bien votre balade des profondeur sera un peu moins tortueuse avec son phare qui illumine les ténèbres.



En faite j'aimerais que des jeux à suite se déroulant plus ou moins dans le même secteur puisse bénéficier des outils et donnés des jeux qui le compose.



Faudrait que ce système n'empêche pas cependant de pouvoir jouer au jeu de manière indépendant mais il faudra alors comprendre qu'on aura pas accès à tout le contenu si on a pas fait sa suite ou on a pas fait son jeu précédent.