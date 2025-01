Valve a récemment (et discrètement) mis à jour sa fiche éditeur sur Steam.Où est le deuxième jeu et quel est son identité ???Petit pari de l'hiver froid :Qui sera annoncé en première, la Switch 2 ou Half Life 3 ?

posted the 01/08/2025 at 07:33 PM by shanks