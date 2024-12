Jeux Vidéos

Un truc que je trouvais fun c'est d'avoir des commandes de code pour pouvoir être par exemple toute les armes ou encore faire dans le passe muraille.



Après l'ère PS2 donc à partir de l'ère PS3 il me semble (exception de GTA V peut être ?) ? On a jamais eu de code de triche histoire de s'amuser sans se casser la tête, entre deux parties ou on essaie de faire le jeu sérieusement.



Y a t-il une raison du pourquoi on a plus de code de triche dans les jeux vidéos moderne ?