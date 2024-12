La possibilité de mettre n'importe quel système de stockage sur le dock...



Si c'est à l'image de la switch, micro sd 1 to max , c'est mort et je m'arrête tous simplement.



Le plombier n'a pas vu mon argent depuis pikmin 4, et bien ça perdurera.





J'estime que quand tu achète un jeux , tu dois pouvoir en disposer librement.



La galère sans nom sur xbox série X. D'être obliger d'acheter des carte de merde vendu à prix d'or, de ne pas pouvoir mettre 1 ssd lambda ou dd externe. D'être obligé fe transférer sans arrêt. De perde 30 minute pour transférer 150 go...je préfère attendre 3 minute devant un loading.



Et le comble? Il y a des loading sur des jeux soit disant optimisé xbox série. Que tu soit demat ou disque, le protouche tous le monde.



Blague à part, j'ai l'impression que c'est plus long qu'avant et qu'à force d'effacer le disque devient de plus en plus lent...





J'ai eu des transfert qui se faisait à 250 mb/s alors que d'habitude c'est du 700m mb/s..



Puis bon le poids des jeux.. il ferait mieux d'embaucher de Jon devellopeur plutôt que des mauvais qui encode avec les pieds



On aurait moins de bug le pire....