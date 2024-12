Hormis le honteux Blade Warriors, la licence enchaine les épisodes marquants avec des idées uniques pour chaque jeu.Perso, j'ai un faible pour le 2, j'adore Takeshi Kaneshiro en Samanosuke Akechi, mais Jubei Yagyu sous les traits du défunt Yūsaku Matsuda (connu désormais pour Aokiji dans One Piece), c'est quelque chose. J'ai adoré refaire le jeu plusieurs fois aussi pour découvrir les différents dénouements des personnages secondaires (tous excellents au passage), sans parler de ce final de fou. Un grand jeu de la PS2.Sinon c'est lequel votre épisode chouchou?

posted the 12/16/2024 at 01:01 PM by marchand2sable