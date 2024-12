Dragon Ball

Alors Dragon Ball Daima j'adore regarder mais ça me frustre de voir l'option utilisé pour arriver à ce résultat.L'option étant "rajeunir" tout le monde.Mais bon hormis ce point frustrant l'histoire tient la route, l'animation est excellent, les SFX sont tiptop et le show regorge de lore et j'adore.Un solide 8 pour ma part et nous en sommes qu'à l'épisode 10.J'ai pas encore trop de personnage préféré pour le moment Glorio n'en fait pas assez, j'attends de voir ce que réserve Degusu et Gomah même si j'ai pas d'espoir. Hybis est fun. Majin Kuu est une fraudY a qu'Arinsu qui est intéressante je dirais selon moi.Voilà pour moi j'attends de lire vos opinions sur Dragon Ball Daima jusqu'à présent.