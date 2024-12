Tout est dans le titre ^^Depuis 32 ans, la série ne cesse d'avoir de nouveaux adeptes, chaque jeu a amené sa pierre a l'éditifice avec a chaque fois le "mot" fun a la clé.Pour ma part :1)(2003)L'opus de la franchise dont je suis le plus nostalgique et sans conteste celui où j'ai passé mes meilleurs moments de jeux vidéos. Peut-être également le jeu en multi où je me suis le plus amusé en local dans toute ma vie de gamer, rien que ça !Il n'a toujours pas pris une ride graphiquement, et surtout, le jeu est original dans son approche qui permet de contrôler 2 personnages sur un seul kart et cela propose une super dynamique, sans oublier les armes spécialesIl n'y a "que" 16 circuits, mais la majorité ont marqué l'histoire de la saga et font parti de mes favoris : Montagne DK, Jungle Dino Dino, Arène Wario, Parc Baby...2)(2017)Sans conteste l'épisode le plus abouti et le plus complet, cela fait maintenant 10 ans depuis sa sortie initiale sur Wii U, et le jeu continue de vivre comme au 1er jour et d'avoir une longévité impressionnante, notamment au niveau des ventes.J'ai adoré les nouveaux circuits avec pour la 1ère fois d'autres univers que celui de Mario et ceux proposés en DLC étaient très qualitatif et variés (même si beaucoup de Mario Kart Tour)La nostalgie m'empêche de le mettre devant Double Dash mais avec 96 circuits, il sera difficile de faire mieux !3)(2005)Un classique de la console, j'ai beaucoup de bons souvenirs dessus, très bonne durée de vie, notamment grâce au mode mission, c'est aussi le premier jeu de la saga qui a amené le Wi-Fi, d'excellents et nombreux circuits (Flipper Waluigi, Quartier Delphino, Bateau Volant, Horloge Tic-Tac) probablement mon jeu préféré sur DS.Pour finir et pour le plaisir, je ne résiste pas a partager une petite OST, celle de la Route Arc-en-Ciel de DD