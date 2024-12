Jeux Vidéos

J'aimerais savoir depuis la nouvelle génération de console donc l'ère PS4/One quel est votre nouveau vilain préféré ?Et si vous arrivez pas à choisir vous pouvez faire un top 3 par exemple.Je parle uniquement de personnage issu du Jeu vidéo donc exclura tout vilain venant d'autres médias.Perso je trouve que le personnage de Ted Faro dans Horizon est un salopard de la pire espèce non pas qu'il soit méchant en soit juste que ça soif de succès de gloire et fortune l'amène à faire des choix qui mène à l'origine du jeu en lui même AKA la destruction de l'humanité. Le pire c'est qu'il le fait deux fois une fois physiquement (La Peste Faro) et une autre fois moralement (destruction d'Apollo donc de tout le savoir de l'humanité de toute sa culture / sa mémoire)Le second jeu m'a d'ailleurs rendu salé j'aurais tellement pu aimer pouvoir l'achevé. Car ce qu'était devenu Ted Faro une créature grotesque il fallait juste que quelqu'un le finisse.Mais non lol.Vivement Horizon 3 d'ailleurs.