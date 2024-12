Gundam GQUUUUUUUX ça sort le 17 janvier 2025

d'abord en film( version remanié des épisodes) puis ensuite en version épisode.

La nouvelle série Mobile Suit Gundam GQuuuuuX a été annoncé hier dans la gundam conférence d'hiver.Elle est présentée comme la seizième série de la franchise Gundam et la deuxième série principale à être diffusée pendant l'ère Reiwa au Japon.La série est produite par(evangelion rebuild).La série est réalisée par Kazuya Tsurumaki et écrite par Yoji Enokido et Hideaki Anno. (quelle nouvelle incroyable, anno sur gundam, ça fait longtemps )Le chara design du projet a été réalisé par Take (Pokémon depuis la 7G)Le méca design lui est réalisé par Ikuto Yamashita.On a pas plus d'infos que ça sur le synopsis, a part que ça va se passer dans un setup de gundam classique avec des colonies qui se font des guerres de clans.annonce d'anime gundam = annonce du merchandaising.(les plamo sortiront en parallèle de l'anime.)