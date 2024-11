Une nouvelle collaboration et probablement la dernière de l'année , cette fois ci consacrer au films d'animation , de manière plus approfondi.



Alors , quels sont vos films d'animation préférés ? certains que vous trouvez intemporel , qui vous le plus ému ? Une maitrise dans son animation et son histoire ?



Il est important de développer un peu cette fois ci , d'ou l’intérêt d'avoir un article référent.



A vos clavier les gamers.