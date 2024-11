Un des rares jeux n'ayant pas encore été excavé de la carcasse de la Wii U pour le parachuter sur Switch, Wind Waker HD est apparu ce dimanche sur le site de la boutique en ligne Russe [url]videoigr.net[/url]Pourquoi cela attire l'attention? Bah parce queVu l'annonce surprise de Xenoblade Chronicles X sans préavis, ni espoir, pour les quelques joueurs qui le réclamaient à corps et à cri, il n'est pas exclu qu'un annonce se fasse avant les funérailles de la Switch 1.Affaire à suivre (ou à enterrer)Article posté sur Switch-Actu : https://www.switch-actu.fr/actualites/rumeurs/une-boutique-russe-liste-wind-waker-hd-sur-nintendo-switch-rumeur/

Who likes this ?

posted the 11/12/2024 at 02:34 PM by killia