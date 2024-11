279,1 mm²

C'est le sitequi s’est amusé à démonter la console pour voir les changements qui ont été opérés par les ingénieurs depar rapport aux autresIci comme sur laet, l'emplacementpeut accueillir des modèles PCIe 4.0 x4 jusqu'à 110 mm de long conforme à la spécification « M.2 22110 » et jusqu'à 11,25 mm d'épaisseur. Donc de ce coté là pas de changement.En revanche sur lal’accès à l’emplacement de laest plus facile maintenant, il suffit juste de retirer le panneau latéral et le petit couvercle, afin de pouvoir la remplacer sans devoir l'envoyer au SAV ou démonter toute la console ce qui annulerait la garantie.Pour le ventilateur, on reste sur un modèle similaire d’environ 113 mm, soit à peu près la même taille que celui de la. Cependant, la forme des pales du ventilateur est plus tridimensionnelle et complexe que celle du ventilateur original. Le modèle de laa probablement un débit d'air plus élevé et un meilleur effet de refroidissement.Le dissipateur thermique pèse environ 400g et se divise en 2 parties. Sur la face supérieure il y a 7 caloducs (contre 6 sur laet 5 sur la), l'APU de la console se situe à l’endroit où tous ces caloducs se rejoignent. La face inférieure n’a cependant que 2 caloducs (1 caloduc seulement pour laet la).La carte mère c’est un modèle VSM-010 qui mesure 241 x 182 mm ce qui est légèrement plus petit qu’une carte mère PC au format Micro-ATX (244 x 244 mm).La taille du die est d’environ(25,42 x 10,98 mm) ce qui laisse penser qu’on a à faire ici à une gravure en, en comparaison le SoC de laétait gravé en 7 nm et le die mesurait 308,2 mm² et le modèle slim en 6 nm faisait 260,1 mm², Ce qui place celui de laentre les 2 malgré 67% d'unités de calcul en plus.Fabriqué à Taïwan comme les autres, sur l’APU il est gravé dessus, sur la PS5 c’était CXD90060GG et la PS5 slim CXD90066BGG, donc on reste dans la continuité.Du coté de la mémoire,utilise pour sades puces Samsung GDDR6 de 20Gbps (K4ZAF325BC-SC20) toujours en 2 Go x 8 bien qu’en termes de bande passanten’a parlé que seulement de 28% de plus par rapport à la(qui utilisait des puces Samsung et Micron de 14Gbps) ce qui signifie queles a bridé à 18Gbps alors que la console aurait pu avoir 640GB/s au lieu de 576GB/s.On retrouve aussi 2 Go de mémoire DDR5, une puce SK Hynix (H5CG46AGBDX017) de 5600MHz surement pour le système d'exploitation et les applications autres que les jeux.A coté du contrôleur SSD il y a toujours une puce de 512 Mo de DDR4 Samsung (K4A4G085WF-BCTD ) mais cette fois ci de 2666MHz contre 512 Mo de DDR4 SK Hynix (H5AN4G8NBJR-UHC) de 2400MHz pour la PS5 standard.Le nouveau contrôleur LAN sans fil c’est un Sony M23TFU1 qui prend en charge le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) et le Bluetooth 5.1.Les PS5 standard avait une consommation électrique nominale de 350 W, lac’est 390 W avec un bloc d’alimentation d’une puissance maximale de(contre 372 W seulement pour la PS5 Fat et 400 W pour la Slim).