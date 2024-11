Depuis le 6 novembre (info rendue public aujourd'hui).69 ans, pas plus d'informations.Pas fan de Candyman mais il m'avait bien marqué dans les Destination Finale dont j'espère d'ailleurs avoir un jour un préquel de ce perso qui semble toujours cacher des secrets.Dans le cadre JV, il fut récemment la voix de Venom dans Spider-Man 2, et a un rôle dans Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Who likes this ?

posted the 11/09/2024 at 10:16 AM by shanks