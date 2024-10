Rogue Fligh 8,2/10

CGM 8/10

Il vient de sortir, dans le genre, il donne envie je trouve.L'intro musical (du trailer de lancement), pour ceux qui aiment le genre, ça pourrait vous plaire.Seldell à fait une vidéo découverte (de la démo qui est disponible sur steam)Rogue Flight est un jeu de tir sur rail rapide et plein d'adrénaline. L'intrigue et la structure de la campagne sont bonnes, cette dernière comportant cinq niveaux de difficulté pour permettre à tout le monde d'en profiter, quel que soit son niveau. Les seuls bémols concernent le mode roguelite qui n'est qu'esquissé et la présence exagérée d'effets visuels trop brillants et agaçants.Rogue Flight est un jeu de tir spatial en 3D de style arcade, bien fait et au prix parfait, qui constitue une lettre d'amour ouverte aux fans des anime/shmup des années 80 et 90, offrant beaucoup de nostalgie, de références au passé et de nombreuses heures de valeur de rejoue.