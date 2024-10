Quelques notes pour Ys X Nordics sont tombées (uniquement sur PS5)81 Metacritic95 Noisy Pixel93 Wcctech93 RPG Fan90 PSX Brasil80 Hardcore Gamer80 IGN France80 The Game Machine75 Playstation Universe70 God is Geek70 Siliconera70 Gamingbolt

posted the 10/20/2024 at 09:36 AM by guiguif