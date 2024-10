Très récemment,

La loi AB 2426 a été voté en Californie!



AB 2426 oblige les plateformes numériques à indiquer aux clients qu’« acheté » un produit relevait en fait seulement à l'achat d’un accès au contenu numérique d'une licence.



On est plus proche d'un modèle abonnement/location.



Cela ne concerne pas uniquement les jeux vidéo mais aussi les films, séries de télévision, musiques et livres au format numérique....achetés sur une plateforme numérique.



on voit déjà certains problème se pointer lorsque des jeux sont directement retirés des stores et qui brutalement vous explique qu'en fait non vous ne possédez rien.



En résumé vous n'achetez pas vos jeux sur Steam et ceci sont jouables tant que Steam vous en donnera le choix.



et j'imagine que Steam inclura dans ses conditions une limites de validité du contrat (genre 99 ans) afin d'empêcher que de votre vivant vous donniez les mdp de votre compte Steam à des proches qui pourront profiter de tous les achats de licence que vous aurez fait ( voter trésor de guerre)... vous devrez repassez à la caisse (imaginez tout le fric que cela représente qui va faire pschitt...si vous possédez 1000 jeux! La totale Resident Evil, MGS, etc).

Car ici, je pointe le fait de ne plus pouvoir léguer un patrimoine à vos proches.