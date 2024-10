Voici une petite information très précise mais vraie : non seulement Resident Evil 9 est un jeu ambitieux, mais il n'y a pas eu de jeu Resident Evil autre qu'un remake qui ait obtenu le niveau de succès critique nécessaire pour obtenir un score critique de 90+. J'ai entendu dire que Capcom fait tout son possible pour que ce jeu soit génial.



Je sais que certains diront : « Bien sûr qu'ils veulent faire un bon jeu », mais dans ce cas, je veux dire qu'ils sont très conscients qu'aucun RE non-remake n'a atteint un Metascore de 90+ depuis RE4 OG il y a 20 ans. Ils espèrent que RE9 sera reçu par les critiques et les fans comme un titre de premier plan.





Selon le leaker réputé Dusk Golem, Capcom a dû étendre les capacités du moteur RE Engine pour prendre en charge un monde ouvert géant tout en conservant l'ADN de la série sur le futur Resident Evil 9.L'attente de l'annonce est plus longue que prévue, mais cela est dû aux bouchés doubles de la firme nippone qui souhaite un Metascore au-dessus des 90 pour ce volet.Le dernier +90 Meta pour la série (hors remake), et le 96 Metascore de Resident Evil 4 sur Nintendo GameCube et PS2.Capcom souhaite également que ce volet mettra tout le monde d'accord, que ce soit les fans, les nouveaux joueurs et surtout, la presse internationale.