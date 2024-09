Jeux Video

Selon Matt Piscatella (Circana/NPD) qui se montre bref en attendant le rapport complet US qui couvrira tout le mois de septembre :- Pour la semaine du 7 septembre et en combinant ventes physiques et numériques, Astro Bot est la 2e meilleure vente derrière NBA 2K25.- Considéré comme un très solide lancement vu le genre (hors Nintendo) et en passant, la Dual Sense collector Astro fut l'accessoire le plus vendu de la semaine.Que Sony donne à Asobi un Ape Escape Reboot(ou Astro 2, moi je prend)