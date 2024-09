Jeux Video

Selon les sources dites "fiables" de l'analyste Daniel Camilo (GamesIndustry) :



L'extension de Black Myth Wukong débarquerait aux alentours du Nouvel An Chinois (29 janvier 2025), ou "très peu après".



Moins de temps à attendre que pour Elden Ring donc.

Mais probablement bien moins massif du coup.







En passant, le mec prédit un taux d'adoption inférieur à 20% (ça resterait environ 3 millions de ventes) à cause d'un jeu trop difficile pour la majorité. Je pense l'analyse un peu pourrie vu ce qu'on a vu par le passé, et le fait qu'il y a toujours une forte audience sur Steam mais bon, on verra.