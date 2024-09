Jeux Video

La jaquette tempo pour les réservations confirme que nous aurons bien plus de 180 persos au lancement (et non 164 comme initialement suggéré).Rappel du précédent leak :- La majorité des méchants des films- Kid Goku- D'autres persos de Super comme Cabba et Toppo- Goku Mini de Daima (mais peut-être DLC)