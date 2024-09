Salut à tous, J'arrive au boss final de ce magnifique jeu et je trouve vraiment injuste ce bad buzz qu'il a subi, beaucoup passent à côté d'un excellent jeu et je trouve ça très dommage. Que ce soit par son gameplay, sa direction artistique, son ambiance, la richesse de son univers... Ce jeu est très sous estimé par beaucoup quand on voit des jeux comme bloodborne qui sont adulés, à juste titre, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi il en est pas de même pour lui. Merci de m'avoir lu

Who likes this ?

posted the 09/13/2024 at 08:56 AM by carlexzaibatsu