Cependant, une bonne nouvelle est arrivée le mois dernier lorsqu'il a été annoncé que l'éditeur de PUBG, Krafton, avait conclu un "accord stratégique" pour acquérir à la fois Tango Gameworks et l'IP de Hi-Fi Rush, ressuscitant le studio et réembauchant une cinquantaine de membres du personnel. Dans ce contexte,

Il ajoute : "Cela m'a rappelé que si vous faites un bon jeu, quelqu'un le reprendra. Le travail acharné de l'équipe de développement de Hi-Fi Rush a ouvert un nouveau chapitre pour l'entreprise. Je pense que pour un studio de développement, faire un bon jeu est plus directement lié à la survie que de faire un jeu populaire.

