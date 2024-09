Suite à un teasing, LP ont officialisé leur retour ce vendredi à minuit avec l'annonce d'un nouvel album qui sortira en novembre "From Zero" et aussi la nouvelle chanteuse Emily Amstrong qui remplacera Chester Bennington, qui s'est donné la mort en 2017.Alors elle chante sûrement très bien mais pour moi personne ne peut remplacer Chester, qui avait une voix tout simplement exceptionnelle. Content pour le groupe qu'il puisse refaire de la musique mais définitivement la comparaison avec Chester se fait ressentir...Pour moi, je n'y arrive pas, ça sonne "moins bien" et je trouve même que certaines musiques sont dénaturées. Du coup, je pense que ça sera sans moi.Et vous, qu'en pensez vous ?