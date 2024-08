« En soutenant les studios hors de Chine, nous élaborons notre stratégie sur la base de notre objectif de fournir de meilleures expériences de jeu aux joueurs locaux et internationaux », a déclaré le porte-parole de NetEase Games. L'entreprise « procède donc toujours aux ajustements nécessaires pour refléter les conditions du marché ».

a fais un nettoyage«» dans sa filiale Ouka Studios basée à Tokyo, qui vient de sortir Visions of Mana (sous contrat pour Square Enix), et prévoit de fermer le studio, selon un rapport de Bloomberg.Les quelques employés qui restent au studio superviseront le déploiement de ses derniers jeux. En 2022, deux ans après sa création en 2020, Ouka Studios a présenté trois projets en cours de développement : vision of mana, un jeu de combat d'un nouveau genre basé sur une série populaire et un jeu d'action coopératif original mettant en scène des ennemis gigantesques.Dans un courriel, un représentant dea déclaré à Bloomberg qu'il n'avait « rien à annoncer » concernant une éventuelle fermeture d'Ouka Studios, et qu'il constatait des progrès dans les nombreux studios japonais dans lesquels il avait investi.Pour rappel NetEase Games possède également le studio de Nagoshi et Grasshopper Manufacture dirigée par suda Goichi.Selon Bloomberg, Tencent, le rival de NetEase Games, est également en train de reconsidérer le rythme et l'ampleur de ses investissements au Japon, ayant déjà renoncé à au moins plusieurs engagements de financement pour de nouveaux titres.Dans un communiqué, Tencent a déclaré à Bloomberg qu'il restait attaché à ses studios partenaires et au développement de ses activités au Japon.