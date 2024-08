Après Avatar et la voie de l'eau qui a eu un immense succès, son troisième volet revient un peu sur le devant de la scène avec un titre officiel "Avatar : Feu et Cendre" qui est prévu le 17 décembre 2025. Ce nouveau volet sera l'occasion de découvrir d'autres peuples comme le peuples des centres et proposera un nouveau point de vu des Na'vi. Quelques concept art ont été dévoilé à l'occasion de la D23.

posted the 08/10/2024 at 11:09 AM by yanssou