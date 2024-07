Jeux Video

Forcément, avec le succès du film, le seul gros jeu Deadpool voit sa côte exploser, d'autant plus qu'il n'est plus disponible sur les stores numériques suite au non renouvellement des droits par Activision.Bon là, c'est le haut de l'abus mais même des versions 360 réclament environ 280€ de votre compte en banque.Sur Rakuten, toutes les versions FR d'occaz PS4 ont disparu, en reste que des versions JP ou US à environ 150€.Et c'est là qu'on se demande pourquoi Microsoft n'a pas anticipé le coup en négociant auprès de Disney un renouvellement des droits minimes juste pour ce jeu, afin de le remettre en ligne sur PS/Xbox et même une ptite version Switch.(jeu qui n'était pas démentiel mais super drôle)