Reynatis, le Final Fantasy Versus XIII-lite avec deux generations et demi de retard, sort cette semaine au Japon sur PS5, PS4 et Switch (et fin Septembre chez nous) se montre via son trailer de lancement de six minutes.On rappelle que le jeu adoubé par Tesuya Nomura lui même proposera une collaboration avec Square-Enix via une quête liée a Neo:The World End With You.