Jeux Video

Via 4Chan, ce qui impose de la méfiance même si un élément demande d'y prêter attention : toutes les infos ont été apparemment choppées sur une chaîne privée via Steam, que Bethesda a en urgence fait fermer suite à la publication de ce visuel et des infos suivantes :- Les véhicules terrestres feront partie de la prochaine MAJ majeure (encore non datée).- 2 variantes, chacune avec ses propres armes et compétences, sachant que l'un est cloisonné (pour protéger de l'environnement).- Possibilité de customiser les couleurs.- D'autres véhicules seront au programme... via le Creation Club (ouais, payant...).- Les véhicules auront des boosters verticaux et latéraux- Dans un premier temps, seuls les compagnons de la Constellation auront des dialogues adaptés à votre conduite.- 3 places, dont une dédiée à Vasco.- Les PNJ sauvés peuvent monter dans le véhicule si sans autre compagnon que Vasco.- Les véhicules seront transportés automatiquement à côté de votre vaisseau d'une planète à l'autre (pas besoin d'un module particulier).- Apparemment, on pourra rouler en ville mais les autorités ne seront pas vraiment fans.- Pas de carburant (ouf).- Pour un soucis d'équilibrage, les véhicules seront pour l'heure invincible, mais les dégâts reçus iront directement au joueur (bof, en attendant une autre MAj quoi...).