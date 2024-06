Divers JV

Hello tout le monde, après l'annonce desur l'arrivée d'undu premier opus desortie à l'origine en exclusivité suren 2006, je me suis attelé à faire une petite vidéo comparative pour constater le travail effectué sur cette version actualisée graphiquement du jeu.Pas mal de changements apportés sur les différents éléments visuels du jeu et avec un nouveau design de Frank West tout de même un peu particulier.Le rendez-vous est pris dans la nuit du 1 et 2 Juillet pour lequi doit nous présenter plus en profondeur ce remaster et avec peut-être des informations sur des probables changements apportés au game design.P.S. : C'est la première vidéo de ce genre que je réalise pour la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des éléments à modifier pour améliorer ce type de contenu