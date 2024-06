"Nous sommes très satisfaits ", déclare Booty, qui note que lorsque Sea of Thieves a été lancé sur PlayStation 5, les équipes ont constaté une hausse de l'engagement des joueurs sur Xbox et PC, tout en précisant qu'un grand nombre de joueurs PlayStation profitaient du jeu en cross-play. Ce succès fait grandir la franchise dans son ensemble, selon Booty, ce qui permet aux équipes de Rare et de Xbox de continuer à investir dans le jeu.

Je pense donc que nous considérons que c'est un succès. Nous continuerons à prendre ces décisions au cas par cas. Nous sommes absolument déterminés à avoir des exclusivités de lancement sur Xbox. Cela fait partie de notre promesse fondamentale. Et nous voulons continuer à proposer nos jeux à un plus grand nombre de joueurs sur un plus grand nombre d'appareils. Et nous avons certainement de l'expérience dans ce domaine avec des jeux qui ont été historiquement multiplateformes pendant si longtemps.

So, I think we consider that a success. We will continue to make those decisions individually on a case-by-case basis. We are absolutely committed to having launch exclusives on Xbox. It is part of our core promise. And we want to continue to bring our games to more players on more devices going forward. And we certainly have got experience on that with things that have historically been multiplatform for so long."

Booty dans une interview de le podcast de Variety:Booty nous parle également d'exclusivité de lancement:Sur Resetera, Twitter... la plupart l'interprètent comme quoi tous les jeux Xbox seront désormais au minimum exclu temporaire, et le reste day one façon Doom.Mais bon a chacun son interprétation.