Pour une fois que y a un truc sympa sur Netflix.Surtout pour le genre de blasé que je suis.C'est sorti y a 3 semaines je crois, coréen, 8 épisode, 1 seule saison (aucune utilité d'en avoir une deuxième, donc j'espère qu'ils ne feront pas de connerie).Pour ceux qui ont pas encore vu, c'est pas une télé réalité à la con hein, mais une vraie série, dont je vous fais le synopsis :Bref, pour ceux qui n'ont pas essayé, on est facilement pris au truc, y a de bons rebondissements et on veut savoir comment ça se termine, dommage qu'on n'échappe pas à quelques longueurs, 2/3 moments cringe et des personnages bien caricaturaux comme il faut :- Le niais gentil (c'est le héros)- La conne- La dépressive- Le simplet- Le tacticien malin- Le pseudo Yak méchant- La pute- La meuf balaisePar contre, autant prévenir :aucun rapport avec Squid Game.