Aujourd'hui sort Lorelei and the Laser Eyes, il a une moyenne de Metacritic 87% , il est disponible sur PC/Switch.



GamesRadar+ 4,5/5

NoixyPixel 8/10

TheGamer 5/5

GoodISAGeek 8/10

GamingBolt 8/10Vous devriez simplement jouer à Lorelei and the Laser Eyes au lieu de lire à ce sujet. Je n’ai jamais vu un jeu comme celui-ci, et je ne peux pas imaginer revoir quelque chose de pareil de si tôt. Il coche toutes les cases pour un jeu de réflexion tout aussi intelligemment et réfléchi qu’atmosphérique et fascinant, et je ne saurais trop le recommander.Lorelei and the Laser Eyes est rempli d'énigmes délicates qui nécessitent de la patience, des stylos et beaucoup de papier, mais qui peuvent être extrêmement satisfaisantes.